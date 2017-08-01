Avcı: Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında karşılaşacakları Belçika'nın Club Brugge takımını elemelerinin Türk futbolu ve turuncu-lacivertli kulüp için öneminin farkında olduklarını söyledi.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı'nın yanı sıra futbolcu Edin Visca katıldı.

Rakip Club Brugge'a saygı duyduklarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "İki ayaklı bir maçın ilkini geçen hafta oynadık. Saygı duyduğumuz, sistemi ve düzeni olan bir takım. Her sene Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynadılar. Rakibimiz, maçlara istekli girip, oyunun başında gol buluyor. İlk maçın analizini yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık. Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa'da eleme oynuyoruz. Yarınki maçın Türk futbolu ve kulübümüzün gelişimi adına önemini herkes biliyor. Biz de bunun farkındayız. Yarın maçın her anını, teknik, taktik, akıl, cesaret ve coşku olarak doğru yaşayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yarınki müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Avcı, "Rakibin 24 yaş ortalamasında olmasını, bizden daha fazla hazırlık süreci geçirmelerini, bizden çok koşmalarını, maçın oyunda kalma süresini düşünerek planlı, moralli ve zihinsel olarak hazırlandık. Bunun karşılığını alıp, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak ve öncelikle Şampiyonlar Ligi, olmazsa UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak istediğimiz bir maça çıkacağız"

Abdullah Avcı, kağıt üzerinde turu geçmek için avantajlı olduklarını dile getirerek, "Hiçbir takım, beraberliğe oynama gibi bir düşüncesi olamaz. Maçın içindeki hamleleri planladık. Maç 0-0 başlıyor. Bir duran top oyunu lehinize veya aleyhinize çevirebiliyor. Bireysel hataları yapmamak, en aza indirmek ve özellikle kazanmak istediğimiz bir maça çıkıyoruz. Öncelikle nasıl olursa olsun elemek istiyoruz. Bunun içinde kazanmak olursa daha da mutlu oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Avcı, tecrübeli ve Avrupa arenasında oynamış futbolcu sayılarının fazlalığına dikkati çekerek, "Zihinsel olarak son derece iyiyiz. Deplasmanda 3-3'lük skorla döndük. Kazanamadık diye üzüldük ama performanstan memnunuz. İlk maçtaki oyunun üstüne koyup, sahada sonucu almak bizi mutlu edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Visca: Bu kulüpte herkes bir üst tura çıkmak istiyor

Turuncu-lacivertli ekibin Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca, bir üst tura çıkmayı çok istediklerini söyledi.

İlk maça oranla fiziksel olarak daha iyi olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Bu kulüpte herkes bir üst tura çıkmak istiyor. Tek hedefimiz bu. İdmanlarda takımın ne kadar istekli ve konsantre olduğunu gördüm. İlk maçta takımımız fiziksel olarak istediğimiz kapasitede değildi ama aradan 1 hafta geçti ve fiziksel olarak daha üst seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA