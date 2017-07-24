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Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16 R5 ile Bursa’da ikinci sırada

Peugeot Türkiye ve Red Bull desteğinde Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile yarışan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisi, 21-23 Temmuz tarihlerinde Bursa’da düzenlenen sezonun ilk toprak rallisini genel klasmanda ikinci sırada tamamladı. Böylelikle Türkiye Ralli Şampiyonası için de önemli puanları hanelerine yazdırdılar.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:09
Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16 R5 ile Bursa’da ikinci sırada

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4.yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, 21-23 Temmuz tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Rallinin ilk günü geçilen 5 özel etap sonunda 2.6 saniyeyle yarışı ikinci sırada tamamlayan Avcı-Gücenmez ekibi, ikinci gün 8. özel etabın startına 17 saniyelik farkla lider olarak gelmeyi başardı. Kariyerinde 5 Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunan Yağız Avcı, son 2 etapta lastiğin patlamasına ve mekanik sorunlara rağmen finişe ulaşmayı başararak Bursa’dan ikincilikle ayrıldı. 

Türkiye Ralli Şampiyonası 09-10 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek ve İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 5.Ayak,  38. İstanbul Rallisi ile devam edecek. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda zirveyi hedefleyen Avcı-Gücenmez ekibi diğer yandan FIA Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Rally Trophy’deki liderliğini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:09
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