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Ava gitti, canından oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balık avlamaya gittiği çayda kendi attığı balık ağına takılan genç boğuldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 23:02
Ava gitti, canından oldu

Kesim köyü Hacı Ahmetler mevkinde kuzenleri ile Keşiş Çayı'nda balık avlayan Sezai Kargıoğlu (19), dengesini kaybederek, suya düştü.

Attığı balık ağına dolanan Kargıoğlu'nu kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamayınca durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri, Kargıoğlu'nu arama çalışması başlattı.

 

 
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 23:02
  1. balık avı
  2. ağa takılan genç
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