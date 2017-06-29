Ava gitti, canından oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balık avlamaya gittiği çayda kendi attığı balık ağına takılan genç boğuldu.29 Haziran 2017 Perşembe 23:02
Kesim köyü Hacı Ahmetler mevkinde kuzenleri ile Keşiş Çayı'nda balık avlayan Sezai Kargıoğlu (19), dengesini kaybederek, suya düştü.
Attığı balık ağına dolanan Kargıoğlu'nu kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamayınca durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri, Kargıoğlu'nu arama çalışması başlattı.