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Av tüfeğiyle intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir firmada çalışan İzzettin A. (22), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:46
Av tüfeğiyle intihar etti

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen İzzettin A., Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde başına dayadığı av tüfeğinin tetiğini çekti. Silah sesini duyan yakınları ve komşuları, İzzettin A.'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzzet A.'nın öldüğü belirlendi. İzzettin A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzzet A.'nın Nazilli Sanayi Sitesi'nde, cam balkon yapımı üzerine faaliyet gösteren bir işletmede çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:46
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. İzzettin A
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