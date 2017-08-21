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ATSO Başkanı Koçaş: Yerli otomobili yapacak babayiğidi Aksaray'a davet ediyoruz

ATSO Başkanı Koçaş, "Aksaray'ın yerli otomobil üretecek altyapısı mevcut. Özellikle son zamanlarda otomotiv yan sanayi yatırımcılarının birçoğu Aksaray'a yatırımlarını yaptı. Bugün dünya markası olan Mercedes'in ve 2013 yılının en büyük yabancı yatırım ortaklığı olan Brisa lastik fabrikasının Aksaray'da olması bunun en büyük kanıtıdır. Bunun için de yerli otomobili yapacak babayiğidi Aksaray'a davet ediyoruz" dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
ATSO Başkanı Koçaş: Yerli otomobili yapacak babayiğidi Aksaray'a davet ediyoruz

Aksaray Ticaret ve Sanayi  Odası Başkanı (ATSO) Ahmet Koçaş, "Aksaray'ın yerli Otomobil üretecek altyapısı  mevcut. Özellikle son zamanlarda otomotiv yan sanayi yatırımcılarının birçoğu  Aksaray'a yatırımlarını yaptı." dedi.

Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce yerli  otomobilin Aksaray'da üretilmesi halinde değeri 25 milyon lira olan Organize  Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bin dönümlük arsayı bu projeye hediye edeceklerini  açıkladıklarını, bu konuda birçok yerden kendilerine destek geldiğini söyledi.

Aksaray OSB'nin büyüklük bakımından Türkiye'nin 7'nci sanayi bölgesi  olduğuna dikkati çeken Koçaş, yerli ve yabancı 200'e yakın fabrikada 13 bin  kişinin istihdam edildiğini aktardı.

"BİRÇOK FİRMANIN YATIRIM İÇİN SEÇTİĞİ İL"

Koçaş, kentin önemli avantajlar sayesinde yurt içi ve yurt dışından  birçok yatırımcının ilgisini çektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Aksaray, teşvik sisteminde 5. bölgede yer almasından dolayı birçok  firmanın yatırım için seçtiği il konumunda. Teşvikin sağladığı imkanlar  cezbedici. Bir yatırımcının Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgelerine yaptığı  yatırımla, buraya yaptığı yatırım arasında fark bulunmuyor. Konum olarak da  kentin, Türkiye'nin ortasında bulunmasından dolayı ulaşım ağı çok iyi seviyede.  Ayrıca yatırım planına alınan Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı  Tren projesi ile Aksaray-Ulukışla yük ve yolcu treni projeleri ilimizi de  kapsıyor. Bu sayede OSB'deki firmaların yüklerini rahatça Mersin Limanı'na  indirmesi de sağlanacak. Burada düz bir arazi yapısı mevcut. bugün bin dönümlük  araziyi bir arada bulma imkanı oldukça zor."

"ARAZİYİ YERLİ OTOMOBİLİ YAPACAK BABAYİĞİDE HEDİYE EDECEĞİZ"

Yerli otomobili üretecek yatırımcıya her türlü desteği vermeye hazır  olduklarını vurgulayan Koçaş, şunları kaydetti: "Tüm şehir yerli otomobil konusunda kenetlenmiş durumda. Kentteki tüm  firmalar, yaptığımız toplantıda projeye destek vermeye hazır olduklarını  belirtti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine  (TOBB) projeyle ilgili dosyalarımızı gönderdik. Aksaray OSB'de yeni açılacak  alanda 25 milyon lira değerindeki bin dönümlük araziyi yerli otomobili yapacak  babayiğide hediye edeceğiz. Bunun olacağına inanıyoruz. Aksaray'ın yerli otomobil  üretecek altyapısı mevcut. Özellikle son zamanlarda otomotiv yan sanayi  yatırımcılarının birçoğu Aksaray'a yatırımlarını yaptı. Bugün dünya markası olan  Mercedes'in ve 2013 yılının en büyük yabancı yatırım ortaklığı olan Brisa lastik  fabrikasının Aksaray'da olması bunun en büyük kanıtıdır. Bunun için de yerli  otomobili yapacak babayiğidi Aksaray'a davet ediyoruz."

ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin ise yerli otomobilin üretilmesi  konusunda en istekli şehirlerin başında Aksaray'ın olduğunu dile getirerek,  "Projeyi tüm kent benimsemiş durumda. Yerli otomobili üretecek babayiğitleri  şehrimizde misafir etmekten memnun olacağız. Yer vermekle kalmayacağız, evimizi  de gönlümüzü de yatırımcılarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
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