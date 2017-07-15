ATO’dan şehitliklere ziyaret

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz akşamı gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünün yıldönümünde ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, canlarını hiçe sayarak tankların, tüfeklerin önüne duran ve darbe girişimini akamete uğratan şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde ilk durak Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği oldu. ATO Başkanı Baran başkanlığındaki heyetin “Vatan Size Minnettar” yazılı çelenk bıraktığı 15 Temmuz Şehitliği’nde Kocatepe Camii İmamı Mehmet Atıcı şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Baran’a Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ülkü Karakuş, Musa Beşparmak ve Ziya Kemal Gazioğlu ile çok sayıda Meclis Üyesinin eşlik ettiği şehitlik ziyaretinde, heyet şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek Fatiha okudu.

Baran ve ATO Heyeti daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Polis Şehitliği’ni ziyaret etti.

Cebeci Şehitliği de ziyaret edildi

Baran ve beraberindeki heyetin sonraki durağı Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki Polis Şehitliği oldu. Burada 15 Temmuz gecesi Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Merkezinde şehit olan polislerin mezarları başında dua okuyan Baran, mezarlara su verdi. Kocatepe Camii İmamı Mehmet Atıcı’nın şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okuduğu ziyarette, şehitler için dua edildi ve burada da üzerinde “Vatan Size Minnettar” yazılı çelenk bırakıldı.

ATO Başkanı Baran, şehitlik ziyaretlerinde, şehit aileleriyle de görüşerek başsağlığı dileklerini iletti ve Türk bayrakları hediye etti. Baran, şehitlerin çocuklarına da yazar Ömer Seyfettin’in hikaye kitaplarını hediye etti.

"15 Temmuz dirilişimizin sembolüdür"

ATO Başkanı Baran, şehitlik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir yıl önce bugün çok önemli bir badire atlattığını anlattı. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ferasetli liderliği ve milletin cesareti sayesinde, ülkenin çok büyük bir tehlikeden kurtulduğunu hatırlatan Baran, "15 Temmuz gecesi 250 şehit verdik ancak ülke olarak yeniden dirildik. 15 Temmuz dirilişimizin sembolüdür" dedi. Baran, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Ülkemizde hemen her on yılda bir darbe gerçekleşiyor ve siyasi sistemi darbeler belirliyordu. Ülkemizde yönetim, adına demokrasi denilse de askeri vesayet altında yürütülüyordu. Ne 27 Mayıs 1960, ne 12 Mart 1971 ne de 12 Eylül 1980’de halk kitlesel halde darbecilere tepki göstermemişti. İşte 15 Temmuz’u farklı kılan ve önemli bir tarih olarak kayda geçiren halkın bu tutumudur. 15 Temmuz’da halkın kahramanca bir direniş sergilemesi Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu millet, liderinin, başkomutanının bir sözüyle sokağa çıktı ve onları sokağa çıkamaz hale getirmeye çalışan hainlere gereken cevabı iman ve inanç gücüyle verdi. Demokrasi nöbetimiz ilelebet sürecek. Bizler de, gelecek nesillere güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için vazifemizi ifa edeceğiz. Çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, devletimize omuz vereceğiz. Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize sahip çıkacağız."