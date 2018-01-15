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ATO ile ASO sağlık turizmi için birlikte çalışacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye’de çeşitli üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerinden mezun olarak ülkelerinde görev üstelenen yabancıları Ankaralı iş adamlarıyla buluşturacak.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
ATO ile ASO sağlık turizmi için birlikte çalışacak

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, ATO ve ASO tarafından Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı paydaşlığıyla düzenlenecek “Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşması” projesinin hazırlık toplantısı ASO’da gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 1-3 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek konferansa, Afganistan’dan Azerbaycan’a, Kazakistan’dan Kırım’a, Makedonya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanından 200’e yakın mezununun katılacağını ifade etti.

Baran, projenin amacının sağlık turizmini geliştirmek ve medikal sanayi ihracatını artırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Amacımız, şehrimizin sağlık alanında gelişmesi için katkı sağlamak ve bu şehirde sağlık turizmini daha da geliştirmekle ilgili adımlar atmak. Ankara iş dünyası için de büyük fırsatlar sunan bu konferanstan hem Türkiye hem de katılımcı öğrencilerin ülkelerine önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Ülkelerimiz arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin de güçleneceğine inanıyorum. Sağlık sektörünün küresel büyüklüğü 8 trilyon dolar civarında. Sağlık sektörü, bileşenleri olan tıbbi cihaz ve ilaç sektörüyle teknolojik gelişimden en çok etkilenen sektör. Ülkemiz sağlık alanında yüksek bir üretim kapasitesine, güçlü bir altyapıya ve nitelikli insan kaynaklarına sahip, uzun vadeye yönelik Ar-Ge yatırımlarının yapıldığı ve desteklendiği bir ülke.”

“Türkiye Bursları” programından 160’dan fazla ülkeden binlerce öğrencinin faydalandığına dikkati çeken Baran, “Ne mutlu ki Türkiye’de eğitim almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ülkelerine dönen mezunlar toplumların kalkınmasına katkı sağlıyor, gönül elçileri olarak ülkemiz ve kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri kuruyorlar” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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