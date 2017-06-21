ATO Başkanı Gürsel Baran, Yaşar’ı Ziyaret Etti

YENİ AKİT / ANKARA - Yenimahalle’de esnaf-belediye ilişkisini bir sisteme oturttuklarından bahseden Yaşar, “Ben esnaf kökenli bir yerel yöneticiyim. Esnafın, ticaret ile uğraşanın halini bilirim. Belediye başkanı olduktan sonra da devleti öğrendim. Bu tecrübelerimi belediye, esnaf ve sanayici ilişkisini kurmak için kullandım” dedi.

“HASTANENİN BAHÇESİNDE YATANLAR İÇİME DERT OLURDU”

Yenimahalle’ye yaptığı yatırımlardan da bahseden Yaşar, Onkoloji ’de tedavi gören hasta ve yakınlarına hizmet veren Zübeyde Hanım Konukevi’nin kuruluş macerasını da anlattı. Yaşar, “Ben ticaret hayatıma Yenimahalle’de başladım. O dönem Onkoloji Hastanesi’nde hasta yakınlarının hastane bahçesinde, çimlerde ve banklarda uyuduğunu görürdüm. Perişan bir halde hem hastalarının iyileşmesini bekliyorlardı hem de yatacak yerleri yoktu. Bu benim o kadar çok içime dert olurdu ki onları her gördüğümde içim acırdı. Belediye Başkanı olduğumda onları hiçbir zaman unutmadım. Bu sebeple belediye olarak hastane yakınında 5 yıldızlı bir konuk evi yaptık. Adını da Zübeyde Hanım Konuk Evi koyduk. Şimdi Türkiye’nin her tarafından kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınları orada kalabiliyor. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Temiz yataklarda yatıyorlar, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği veriyoruz. Onlara moral bulsunlar diye eğlenceler düzenliyoruz. Servislerle hastaneye götürüyoruz. Bizlere dua ediyorlar, mektuplar yazıyorlar. İşte bu bana yeter” dedi.

“ESNAF SİZDEN ÇOK MEMNUN”

Yaşar’ı örnek hizmetlerinden dolayı tebrik eden Baran ise, “Aslından tüm belediye başkanlarının yapması gereken budur, doğru olan budur. Sizi tebrik ediyorum. Ziyaretten büyük keyif aldım. En büyük avantajınız ticaretten geliyor olmanız. Onun için başarılısınız. Esnaf sizden çok memnun” diye konuştu. Ziyaret sonunda konuklarına başkanlık girişinde sergilenen dev yatırımların maketlerini gösteren Yaşar, “Belediyeyi 157 milyon borçla devraldım. Şimdi ne devlet kurumlarına, ne iş yaptığı taşeron şirketlere, ne de personeline tek kuruş borcu, gecikmiş ödemesi yok. Ben ticaretten gelen biri olarak kendi paramı harcar gibi bütçemizi planlı kullanıyorum. Burada da yaptıklarımız ortada” dedi.