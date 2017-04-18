ATO Başkanı Baran’dan referandum değerlendirmesi

YENİ AKİT / ANKARA - Anayasa referandumu sonuçlarını değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Aziz milletimiz güçlü ve büyük Türkiye hedefine ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıktı” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIM”

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, referandum sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlü Türkiye için atılmış en büyük adım. Yeni Anayasa, sistemdeki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak demokrasimizin standartlarını yükseltecek, milli birliğimizin ve ekonomimizin daha da güçlenmesini, Türkiye’nin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK VAKTİ YOK”

İş dünyası olarak ülkedeki istikrar ve güven ortamının sürmesinin en büyük beklentileri olduğunu vurgulayan Baran, “Türkiye ekonomisi, rekabet gücünü giderek artıran bir dinamizm ve istikrarlı bir büyüme içerisindedir. Beklentimiz, ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesidir. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığımızda, ilerleme ve kalkınmanın, siyasi istikrarın sağlandığı dönemlerde gerçekleştiği görülmektedir. Sorunlu bir coğrafyada yer alan Türkiye, ancak güçlü bir ekonomi ile ayakta kalabilir. Yeni Anayasa kalıcı bir güven ve istikrar ortamını tesis edecektir. Büyük Türkiye'yi, çocuklarımızın geleceğini 80 milyon hep beraber sağduyu ile inşa etmek üzere çalışmalıyız. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Sandık geride kaldı, artık aydınlık geleceğimiz için durmadan yorulmadan çalışma günüdür.”