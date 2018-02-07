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Atmosferde toplanan virüsler üzerimize yağıyor

Virüslerin büyük çoğunluğunun atmosferde toplandıktan sonra yeryüzüne düştüğü saptandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:42
Atmosferde toplanan virüsler üzerimize yağıyor

Kanada, İspanya ve ABD'den bilim adamlarının yürüttüğü araştırmada, virüslerin toz bulutları ve okyanus serpintisiyle atmosfere taşındığı, orada bir süre dolaştıktan sonra yeryüzüne yağdığı tespit edildi.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesinden viroloji uzmanı Curtis Suttle, yaptığı açıklamada, dünyanın sınır katmanındaki her metrekare üzerinde her gün en az 800 milyon virüsün toplandığını belirterek, bunun örnek olarak Kanada'daki her bir kişi için 25 virüse tekabül ettiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce genetik olarak benzer virüslerin dünyanın çok farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını ifade eden Suttle, bunun virüslerin atmosferde seyahat ettiğini gösterdiğine işaret etti.

İspanya'daki Granada Üniversitesinden çevre bilimci Isabel Reche, virüslerin atmosferde dolaştıktan sonra yağmur ve toz taşınımıyla yeryüzüne düştüğünü ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "International Society for Microbial Ecology" dergisinde yayımlandı. AA

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:42
  1. Kanada
  2. İspanya
  3. ABD
  4. bilim adamları
  5. toz bulutları
  6. virüs

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