ATM'lerin altın satması kuyumcuları etkiler mi?

Gelecek yıl bankalar ATM'lerden altın satmaya başlayacak. Vatandaşlar durumu olumlu karşılarken kuyumcular ise tedirgin.

Sözkonusu uygulamayı Altın ve Piyasalar Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk Yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

Uygulamanın yeni olmadığını belirten Yıldırımtürk, "Bu bugünkü bir olay değil. Daha önce bazı katılım bankaları bu uygulamayı yapıyordu zaten. O bankaların ATM'lerinden alabiliyorsunuz" ifadelerinde bulundu.

Altın alım satımının güvene dayalı olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, "Altın satışları genelde güvenle yapılan işlerdir. Vatandaş karşısında güvendiği bir satıcıyı görmesi gerekir. Bankalar kendi stantlarından da satıyorlar. Ama bankada 2 senede bir memur değiştirirken kuyumcu her zaman kendi yerinde. Dolayısıyla kuyumcuya güven daha fazladır. Kuyumcuların tedirgin olmasını doğru bulmuyorum. Bankalar da satsın, kuyumcular da satsın. Ama kuyumcular, bankaya göre daha ucuz fiyattan satacağını düşünüyorum." diye konuştu.

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR