ATM soyguncularını nakavt eden adam kadının hayatını böyle kurtardı

Para çekmek için ATM'de işlem yapan bir kadının yanına yaklaşan iki hırsız, en uygun anı kolluyor ve içlerinden biri kadını yan tarafta zapturapt ederken diğer hırsız da para çekmek için tuşların başına geçiyor. Olayı gören bir adam tek yumrukla hırsızı yere sererken diğer hırsızın da kaçmasına vesile oluyor... İşte o saniyeler banka güvenlik kamerasına böyle yansıyor.