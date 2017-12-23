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ATM kullanım ücretlerinde yeni düzenleme

BDDK’nın ATM hizmetlerinde uygulanacak ücretleri düzenleyen yeni yönetmeliği yürürlüğe girdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:32
ATM kullanım ücretlerinde yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nın (BDDK) "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 15'İNE KADAR...

Bu kapsamda, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir."

Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 13:32
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  2. ATM hizmetleri
  • IkraIkra7 sa önce
    Cok kapsamli bir bankacilik kanunu cikarilip,bankalarin faizoranlari kaldirilip,sadece islemlerden ucret alinmali..islami bankaciliga yonelmeli..faizsiz bankacilik oluyorsa olmali yoksa bankacilikta kaldirilmali...
  • IkraIkra7 sa önce
    Cok kapsamli bir bankacilik kanunu cikarilip,bankalarin faizoranlari kaldirilip,sadece islemlerden ucret alinmali..islami bankaciliga yonelmeli..faizsiz bankacilik oluyorsa olmali yoksa bankacilikta kaldirilmali...
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