Atletizim şampiyonları Şahintepe’den

Puanlı Atletizim Okullar Arası Yıldızlar Turnuvası’nda Türkiye 3.sü olan İbrahim Koçarslan Orta Okulu kızlar takımı, 4x100 bayrak yarışında Türkiye 2.si olurken, 100m koşuda Türkiye 3.cülüğü, cirit atmada Türkiye 4.cülüğü ve 800m koşuda Türkiye 5.si olmaya hak kazandı.

Anadolu Yıldızlar İl Karması’nda İbrahim Koçarslan Orta Okulu okul takımı Türkiye şampiyonu olurken, kız takımı İstanbul şampiyonu, erkek takımı ise İstanbul 2.si oldu. Cheetos’un organizasyonuyla düzenlenen “Türkiye’nin en hızlısı” yarışmalarında 2004’lü kızlarda Helin Nur Cengiz Türkiye 3.sü olurken, Eylül Kızıltaş 100m’de Türkiye 4.sü olarak eğitim bursu almaya hak kazandı.