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Atletico Madrid'in hisselerinin yüzde 17'si satıldı

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in yüzde 17'si, Quantum Pacific Grup'a satıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:15
Atletico Madrid'in hisselerinin yüzde 17'si satıldı

Çin merkezli şirket Dalian Wanda Grup, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini sattı.

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Çin Merkezli Dalian Wanda Grup'un, elinde tuttuğu kulüp hisselerin yüzde 17'sini İsrailli iş adamı Idan Ofer'in yönetimindeki Quantum Pacific Grup'a sattığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Dalian Wanda Grup'un deniz aşırı ülkelerdeki borcunu azaltmak amacıyla söz konusu satış işlemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu satışın ardından Quantum Pacific Grup'un kulüpteki hisse oranı yüzde 32'ye yükseldi. Atletico Madrid'in icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile başkanı Enrique Cerezo, kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:15
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