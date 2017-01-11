Atletico Madrid ucuz kurtuldu

İspanya Kral Kupası rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Las Palmas'a 3-2 mağlup olmasına karşın, ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajı ile adını yarı finale yazdırdı.

Vicente Calderon'daki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Tam 5 golün atıldığı ikinci yarıda perdeyi 49. dakikada Antoine Griezmann açtı. Bu gole Las Palmas 57. dakikada Marko Livaja ile karşılık verdi. 61'de Angel Correa Atletico'yu bir kez daha öne geçirdi. (2-1) Karşılaşmanın bu şekilde tamamlanacağı düşünülürken Las Palmas 89. dakikada Marko Livaja önce 2-2'lik beraberliği yakaladı. 90. dakikada ise Mateo Garcia ile 3-2 öne geçti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son bölümünde başka gol olmayınca Atletico Madrid, 2-0'lık avantajla çıktığı maçı 3-2 kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.