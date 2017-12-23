Atletico Madrid ilk kez kaybetti
Atletico Madrid deplasmanda Espanyol'a 1-0 mağlup oldu ve La Liga'da ilk yenilgisini aldı.23 Aralık 2017 Cumartesi 08:01
La Liga'da 17. haftada Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 88. dakikasında Sergio Garcia sahneye çıktı ve Espanyol, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, La Liga'da ilk kez yenildi ve 36 puanda kaldı. Espanyol ise 5. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti.