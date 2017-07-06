Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atletico Madrid Fernando Torres ile uzattı

Atletico Madrid, İspanyol golcüsü Torres'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:24
Atletico Madrid Fernando Torres ile uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Fernando Torres ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Atletico Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Torres ile sözleşmenin 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

İspanyol futbolcu da Atletico Madrid'de kalmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerle bir yıl daha birlikte olmaktan mutluyum. Tüm bu yıllar boyunca yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kulübün alt yapısında yetişen ve 2002-2007 yılları arasında bu takımda forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a transfer olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan'da (2014) maceralarının ardından 2015'te İspanyol kulübüne geri dönmüştü. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Torres, 10 gol ve 5 asistle oynadı.

Atletico Madrid'in, FIFA'nın verdiği kararla 2018'in ocak ayına kadar transfer yasağı bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:24
  1. İngiltere
  2. Chelsea
  3. Milan
  4. İspanya
  5. Atletico Madrid
  6. Madrid
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    1. Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    2. Alexandre Lacazette Arsenal tarihine..
    3. Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!
    4. Japonya'da Dokuz saatte 77 cm yağış!..
    5. Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar..
    6. Amerika: Trump ve Putin Suriye'de..
    7. 'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının..
    8. Atletico Madrid Fernando Torres ile..
    9. Dehşet! Karısının boğazını keserek..
    10. Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    11. İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!
    12. Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim..
    13. Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile..
    14. Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini..
    15. Darp ettiler! Hükümet yanlıları..
    16. Meteoroloji'den 'orman yangını'..
    17. ASELSAN 4 bankayı geçti
    18. Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor
    19. Dolar güne kaç liradan başladı?
    20. Dolar desteği nereden buluyor
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı