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Atlarına atlayarak 600 bin kişi o noktaya geliyor...

Kırgızistan'da bir işadamının oğlunun sünnet töreni için düzenlediği Buzkaşi oyununa 600 binici katıldı.

09 Ocak 2018 Salı 18:26
Atlarına atlayarak 600 bin kişi o noktaya geliyor...

Kırgız işadamı Zhomart Zakirov oğlunun sünnet töreni için Oş bölgesinde Buzkaşi oyunu tertip etti.

Zhomart Zakirov'un oğlunun sünnet onuruna verilen büyük atlı spor müsabakaları 6 ve 7 Ocak'ta Nookat ilçesinde Kara-Tash köyünde yapıldı. İşadamı doğduğu köyde düzenlediği sünnet töreni hakkında Kaktus.media'ya bilgi verdi.

Ata vatanında oğlunun sünnet töreni şerefine bir kutlama tertip etmek isteyen işadamının davetine Oş, Batken, Celal-Abad, Tacikistan ve Özbekistan'dan yaklaşık 600 binici katıldı.

Müsabaka şampiyonuna iki araba, 30 baş koyun, 25 at, 10 deve ve değerli metallerden 200 bin soms ödül takdim edildi. Yarışmaya izlemeye at üzerinde bin kişiden fazla kişi geldi.

Tören için ilçe yönetimi ile mutabakata varıldığı belirtildi. Bölge güvenlik güçleri olan ROVD'nin yaklaşık 30 subayı hem yarışmaları izledi hem de olası kargaşa için hazırda bulundu. Bir düzine doktor da yarışma yerinde görev yaptı. Buzkaşi mücadelesi herhangi bir taşkınlık yaşanmaksızın iki gün devam etti.

Kırgıxistan'ın güney bölgesinde bu tür törenlere sıkça rastlanıyor. Oş bölgesi Uzgen köyünün bir sakini Sultan Sydykov iki oğlu için düzenlediği sünnet töreni vesilesiyle bir yarışma düzenlediğini bildirdi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:26
  1. Tören
  2. Kırgız işadamı Zhomart Zakirov
  3. ROVD
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