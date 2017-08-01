Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması yeterli

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan programda, Körfez ülkeleri arasındaki mevcut kriz ve Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) tutumuna dair açıklamalarda bulundu.



Atıyye, Körfez ülkelerinin Katar'ın bazı ülkelerle ilişkilerine müdahale etmesine ilişkin, "Hiçbir ülke Katar'ın hangi ülkeyle ilişki kuracağına karar verme hakkına sahip değil. Bu ülkemizin egemenliğiyle ilgili bir konu, ayrıca başka bir ülkeyle ilişki kurmak KİK'in prensipleriyle çelişmiyor." dedi.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ülkesinden daha fazla beklenti içine girmemesi gerektiğini dile getiren Atıyye, şöyle konuştu:

"Resmi haber ajansına yönelik siber saldırıyla başlayan komplonun kurbanı olan Katar'dan fazla bir şey beklenilmemeli. Katar'ın diyaloğa açık olması ve Kuveyt'in ara buluculuğunu kabul etmesi yeterlidir."

Ükesinin KİK'i korumak ve devamlılığını sağlamak için her şeye rağmen çok sabrettiğini belirten Atıyye, abluka uygulayan ülkelerle diyaloğa girmek için "ablukanın kaldırılması ve egemenliğine karışılmaması" şartlarında ısrarcı olduklarını söyledi.

Katar'ın diğer ülkelerin iç işlerine karıştığı yönündeki iddiaları reddeden Atıyye, "Katar ile Suudi Arabistan arasında birçok toplantının yapıldığı ve (mayısta yapılan) Riyad zirvesinden sonra bile herhangi bir gerilimi hissetmediğimiz bir anda bu ülkelerin Katar'a karşı böyle yaptırımları uygulamaya kalkışmasının açıklanması zor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA