Atıştırmalıklar Pladis bünyesinde

Ülker Bisküvi A.Ş.’nin kontrol gücünü elinde bulunduran Yıldız Holding A.Ş., atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak, 29 Aralık 2017 tarihinde Ülker Bisküvi’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una tekabül eden 102.600.000 adet hissenin devrini 19.50 TL/adet fiyatından, toplam 2.000.700.000 TL karşılığında pladis’e borsa dışı satış işlemi ile gerçekleşti.

Cuma günü KAP’a yapılan açıklamada bu işlem ile birlikte Yıldız Holding’in kontrol gücünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyeceği, pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibinin Yıldız Holding A.Ş. olmaya devam edeceği belirtildi.

Grup içerisinde yapılan devir işlemleri sebebiyle, SPK Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmayacak.