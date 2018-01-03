Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atıştırmalıklar Pladis bünyesinde

Yıldız Holding A.Ş., atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını Pladis'e sattı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:37
Atıştırmalıklar Pladis bünyesinde

Ülker Bisküvi A.Ş.’nin kontrol gücünü elinde bulunduran Yıldız Holding A.Ş., atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak, 29 Aralık 2017 tarihinde Ülker Bisküvi’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una tekabül eden 102.600.000 adet hissenin devrini 19.50 TL/adet fiyatından, toplam 2.000.700.000 TL karşılığında pladis’e borsa dışı satış işlemi ile gerçekleşti.

Cuma günü KAP’a yapılan açıklamada bu işlem ile birlikte Yıldız Holding’in kontrol gücünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyeceği, pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibinin Yıldız Holding A.Ş. olmaya devam edeceği belirtildi.

Grup içerisinde yapılan devir işlemleri sebebiyle, SPK Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da büyük takip!
    1. İstanbul’da büyük takip!
    2. Rus helikopteri Suriye'de düştü!
    3. AVM’lerdeki kazalar sorun oluyor
    4. MTV’nin ilk taksit dönemi başladı
    5. Herkes çağrıldı, Fatih Terim çağrılmadı
    6. BOTAŞ’tan sanayi tesislerine % 14 zam
    7. 'Abdullah Gül aday olursa ben kararımı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hamlesi
    9. Akaryakıtta yeni dönem: Bundan sonra..
    10. Trump'ın şantajına Abbas'tan sert..
    11. TESK esnafa sicil affında ısrarcı
    12. İsrail ve ABD anlaştı! Suikast..
    13. Gürcistan hamsisi 10 TL’den tezgâhta
    14. 2017’nin tahmini enflasyonu 11.73
    15. Katar'dan dev anlaşma!
    16. ÖTV yeniden düzenlendi otomobilde..
    17. Motorin ve LPG benzinliyi geçti
    18. Fatih Portakal alay konusu oldu
    19. Fındık üreticisi 2018’de fındığa sahip..
    20. Sıra yer tespitinde
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı