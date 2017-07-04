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MHP'den Ozan Arif'e sert tepki: Akşamcı meczup

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘Şerefsiz’ şiiri nedeniyle partinin lideri Devlet Bahçeli’nin dava açtığı Ozan Arif’e sert sözlerle yüklendi.

04 Temmuz 2017 Salı 12:30
MHP'den Ozan Arif'e sert tepki: Akşamcı meczup

Ortadoğu gazetesinin haberine göre yazılı açıklama yapan Büyükataman özetle şunları söyledi:

"Arif Şirin camiadan gözükmesinin kendisine sağladığı primden vazgeçmemek adına hep etrafta dolanmış ancak içeride kendisine yer bulamamıştır. Birkaç adaylık teşebbüsünden de istediğini alamayınca iyice edep sınırlarının ötesine, ozanlık donuna girerek geçmiştir. Ozan ifadesi ahlaksızlığın, kişisel kinlerin, ucube sözlerin limanı değildir. Köpeğin havlamasında dahi bir estetik bulunurken Arif Şirin’de bu estetik görülmemektedir.

'İTE HOŞT DEMEK'

Geriye bu şahsın meczup olduğundan başka bir ihtimal kalmamaktadır. Bu meczubu muhatap almak mümkün dahi değildir. Bizimkisi teşbihte hata olmasın afkuran ite hoşt demekten ibarettir.

'ŞEREFSİZLİK KUYUSU'

Ve bu meczup şeref bahsinden, yüzünü kızartacak, başını öne eğecek bu polemikten çıkamayarak, bizatihi kazdığı şerefsizlik kuyusuna çırpına çırpına düşecektir.

'AKŞAMCI ARİF'

Ozan dili sert olur diyen ahmaklar şunu bilmelidir ki; tezekten terazinin dirhemini malzeme olarak kullanan bu meczup heccav değil olsa olsa debbağ olur. Son olarak 90’lı yılların ünlü eserlerinden Ülkü Aker’in sözlerini yazdığı ‘Akşamcı Arif’ isimli eser tam olarak bu meczubu anlatmaktadır. Velhasılkelam devlet şereftir, şerefsizler ne bilir."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:30
  1. ozan arif
  2. devlet bahçeli
  • SabasSabas20 dk önce
    Buzat nasil ulkucu biyiklar agzini kapatiyo
  • ilkerilker27 dk önce
    Kimi adam yerine koysak o hancerliyor bizi. B-ozan herif oldukça çizmeyi aşmış. Şunu ifade edeyim Devlet beyin tırnağı bile olamaz.edep yahu
  • SukruSukru57 dk önce
    Ozanı bozan harbi adam.Devlet gibi adam vesselam.
  • hayrihayri58 dk önce
    Arif Ozan rotayi iyice sasirdi, ne Adam yerine koyarsiniz, Ozan dedigin Dogru sözden haktan ayrilmaz, koca Adam... oynanan oyunudami görmez... akp kötü mhp kötü... eee ne kaldi hdp´yi basa getirdimi rahatlar herhalde, sen git digerlerine yüklen arkadas!
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    OKKALI GEÇİRMİŞ. ARİFE BİR SODA BENDEN. SADE OLSUN. . .
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