Atina'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Atina Geodinamik Merkezi'ne göre 4.2, Avrasya Sismik Merkezine göre ise 4.5 büyüklüğünde olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Atina'da kısa süreli paniğe neden oldu.

6 saniye süren depremin merkez üssünün kentin 24 kilometre kuzey doğusu olduğu açıklandı.

Depremle ilgili şimdilik can ya da mal kaybı olup olmadığı bildirilmezken, Sismoloji Uzmanı Houliaras'a göre deprem, 9 Ocak'ta 10 saat içinde üst üste 18 deprem veren bölgeden kaynaklandı.