Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atina'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da saat 22.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Ocak 2018 Salı 08:12
Atina'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Atina Geodinamik Merkezi'ne göre 4.2, Avrasya Sismik Merkezine göre ise 4.5 büyüklüğünde olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Atina'da kısa süreli paniğe neden oldu.

6 saniye süren depremin merkez üssünün kentin 24 kilometre kuzey doğusu olduğu açıklandı.

Depremle ilgili şimdilik can ya da mal kaybı olup olmadığı bildirilmezken, Sismoloji Uzmanı Houliaras'a göre deprem, 9 Ocak'ta 10 saat içinde üst üste 18 deprem veren bölgeden kaynaklandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:12
  1. yunanistan
  2. deprem
  3. atina
  4. Balkanlar Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ateşi yükseldi!
    1. Dolar ateşi yükseldi!
    2. Candaşlar birbirine düştü: Yerim sizin..
    3. 45 km'lik altın proje
    4. Başkent için kar uyarısı geldi!
    5. Fotoğraflar ortaya çıktı! İstanbul'un..
    6. Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500..
    7. AP'den Türkiye'ye küstah 'Leyla Zana'..
    8. Çin'de yıkılan duvarın içinden 10..
    9. TESK: Esnaf dünyanın yaptığını yapmak..
    10. Sınırda 'kötü koku' alarmı
    11. 2 bin  500 FETÖ’cü sızdırılmış...
    12. Lojistik hizmetler ihracatı 2023’te 50..
    13. Kaplumbağa etinden zehirlenen 8 çocuk..
    14. PKK'nın sözde komutanı enselendi
    15. Abdullah Gül'ün hoşuna gitmeyecek sonuç
    16. “Desteklerin harcandığı yerler takip..
    17. Havlu üreticisinin hedefi ABD
    18. Vergi indirimi devam edecek
    19. Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı..
    20. İşsizlik verileri 1.5 puan geriledi
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...