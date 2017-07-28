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Atın teptiği veteriner hekim öldü

Adana’nın Pozantı ilçesinde muayene ettiği atın çenesine çifte atması sonucu yaralanan veteriner hekim hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:17
Atın teptiği veteriner hekim öldü

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Türkiye Jokey Kulübü Adana Hipodromu At Hastanesi’nde görev yapan ve at hastalıkları alanında uzmanlaşan, eski Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yusuf Doğan Apucu (53), emekli olduktan sonra da klinik açarak hizmet vermeye devam etti. Apucu, dün de bir çiftlikteki atları muayene etmek için Pozantı ilçesine gitti. Muayene sırasında bir at, Apucu’ya çifte attı. Çene bölgesine aldığı darbeyle savrulan Apucu kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Apucu, kafa travmasına bağlı nedenle yaşamını yitirdi. Veteriner hekimin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Yusuf Doğu Apucu’nun cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:17
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