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Atın bu kadını vatandaşlıktan!

Belçika’nın PKK sevici bakanı Zuhal Demir’in Türk vatandaşlığından çıkacağına yönelik açıklamaları sonrası sosyal medyadan büyük tepkiler yükseldi. Kullanıcılar“Atın bu kadını vatandaşlıktan” yorumlarında bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:37
Atın bu kadını vatandaşlıktan!

Belçika’nın terör örgütü PKK yanlısı bakanı Zuhal Demir’in Türk vatandaşlığından çıkacağına yönelik küstah açıklamaları sosyal medyada büyük yankı buldu. Başta yurt dışındaki gurbetçiler olmak üzere kullanıcılar Zuhal Demir’e büyük tepki gösterirken, “Atın bu kadını vatandaşlıktan” şeklinde görüş bildirdi. Yorumcular, Demir’in vatandaşlıktan çıkma başvurusunun beklenmeden, hemen harekete geçilmesi gerektiğini de vurguladı.

Belçika’nın PKK sevici bakanı Zuhal Demir, yaptığı küstah açıklamada “Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı'' ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:37
  1. belçika
  2. zuhal demir
  3. flaman partisi
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