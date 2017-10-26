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Atilla Taş'tan tahliye sonrası ilk tweetler

FETÖ'nün 'medya yapılanması'na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye edildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 08:38
Atilla Taş'tan tahliye sonrası ilk tweetler

FETÖ’nün ‘medya yapılanması’na üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Taş dün tahliye oldu. Taş, bugün 1,5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaştı.

Taş, mesajında “Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, sizi her zaman sevdim. Kurban olurum lan size!” dedi.

Taş şunları kaydetti:

“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!

Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım

Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim. Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!

Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!

Atilla is back!"

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 08:38
  1. atilla taş
  • alenen fetocuydu bunlar hala dışardalaralenen fetocuydu bunlar hala dışardalar3 sa önce
    STV spikeri fetonun yeğeni kemal gülen ve STV de program yapan feto denince ağlayan yalaka aşcı oktay usta, neden hala dışarda ? bunlar masummu ?
  • iffetiffet3 sa önce
    fetonun soytarısı.....her ne kadar dışarı salındanda bu damgayı yedin sen
  • OsmanOsman3 sa önce
    Hah hacivat geri döndü.
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