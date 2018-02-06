THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atilla Taş ve salınan diğer tüm sanıkların...

Bugünkü duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Atilla Taş dahil daha önce serbest bırakılan tüm sanıkların tekrar tutuklanmalarını istedi.

06 Şubat 2018 Salı 16:34
Atilla Taş ve salınan diğer tüm sanıkların...

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nın dosyalarının ayrılmasını talep etti.

GÖKÇE FIRAT'IN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Savcı, tutuklu yargılanan Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun tahliyesini talep etti.

İKİ İSİM DIŞINDAKİLER 'ÖRGÜT'TEN CEZALANDIRILSIN

Savcı Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu haricinde tüm sanıkların "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu‘nun ise “üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan cezalandırılması isteniyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN CEZA VERİLİP TUTUKLANSIN

Savcı, daha önce tahliye edilen ancak hakkında "örgüt üyeliği" suçundan ceza istenen sanıkların yeniden tutuklanmalarını talep ediyor.

13 SANIĞA DARBEDEN BERAAT İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaada darbe ile suçlanan 13 sanığın bu suçlamadan beraatleri de talep ediliyor.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Dava kapsamında daha önce tahliye edilen Atilla Taş'ın avukatı söz aldı. Avukat tekrar tutuklanma talebinin reddini istedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:34
  1. Atilla Taş
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • Ne oldu da Ne oldu da 1 sa önce
    Bu nasıl karar yap boz tahtası gibi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erzurum'da Afrin şehidi Ahmet Aktepe son yolculuğuna uğurlandı
  1. Erzurum'da Afrin şehidi Ahmet Aktepe..
  2. Giresun'da sahte para operasyonu: 3..
  3. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Doktor,..
  4. Hindistan'da gizlice karısının..
  5. Suudi Arabistan İslam İşleri'nden..
  6. Birleşmiş Milletler'den Beşar Esed'e..
  7. Denizlispor Reha Erginer ile yollarını..
  8. Adnan Oktar hakkında bir hamle daha
  9. Sağlık sektörüne kaç kişi alınacak?..
  10. Hollanda'nın yeni hocası açıklandı
  11. Dünyanın en büyük cıva rezervi bulundu
  12. O ülkenin başkanına şoke eden teklif...
  13. Ankara'da 52 eski polis cezaevine..
  14. Medeni kanunda değişiklik
  15. CHP'de kriz patlak verdi:..
  16. Seçim çalışmalarına Türkiye ile başladı!
  17. Sadakataşı Arakanlı mülteciler için 3..
  18. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
  19. O cami açılmak üzere... Herkes bunu..
  20. Üzerine kar kütlesi düşen araç..
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Afrin planı deşifre oldu!
Afrin planı deşifre oldu!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!