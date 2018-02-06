Atilla Taş ve salınan diğer tüm sanıkların...

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nın dosyalarının ayrılmasını talep etti.

GÖKÇE FIRAT'IN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Savcı, tutuklu yargılanan Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun tahliyesini talep etti.

İKİ İSİM DIŞINDAKİLER 'ÖRGÜT'TEN CEZALANDIRILSIN

Savcı Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu haricinde tüm sanıkların "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu‘nun ise “üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan cezalandırılması isteniyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN CEZA VERİLİP TUTUKLANSIN

Savcı, daha önce tahliye edilen ancak hakkında "örgüt üyeliği" suçundan ceza istenen sanıkların yeniden tutuklanmalarını talep ediyor.

13 SANIĞA DARBEDEN BERAAT İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaada darbe ile suçlanan 13 sanığın bu suçlamadan beraatleri de talep ediliyor.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Dava kapsamında daha önce tahliye edilen Atilla Taş'ın avukatı söz aldı. Avukat tekrar tutuklanma talebinin reddini istedi.