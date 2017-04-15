Atilla Taş tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütünün medya yapılanmasına davasında İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edilen ve darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin hakimlik sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldıktan sonra şüpheliler Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “ Türkiye CumhuriyetiHükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Ali Akkuş ise adli kontdol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Soruşturma savcılığının, 13 şüphelinin tamamının tutuklanması talebiyle Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ/PDY şüphelilerinin, darbe girişimi esnasında, sonrasında ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluşturmak amacıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları vurgulanmıştı. Şüphelilerin FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikalara üye oldukları ve örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif görev aldıkları belirtilmişti. Darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri anlatılan şüphelilerin darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yoğun katkıları bulunduğu anlatılmıştı.

FETÖ’nün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal düzenini bozarak ele geçirme ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs eylemine katıldıkları belirtilen şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talep edilmişti.