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Atıl durumdaki bölge 60 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kocaeli'de atıl durumda olan 465 hektarlık alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Merkezi İş Alanları (MİA) projesiyle, 60 bin kişilik yeni istihdam imkanı sağlayacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:23
Atıl durumdaki bölge 60 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Merkezi İş Alanları (MİA) Projesi ile vatandaşlara yeni istihdam oluşması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit'teki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 465 hektarlık alandaki projenin kentin parlayan bir yıldızı, körfezin incisi olacağını söyledi.

"Kocaeli'nin yeni çehresi olacaktır"

Özak, atıl olan ve uzun yıllardır bir türlü gelişemeyen bölgenin MİA ile Kocaeli'nin prestij bölgesi olacağını dile getirerek, kentin geleceğinin bu bölgede şekilleneceğini bildirdi. Projeyle İzmit, Kocaeli ve Doğu Marmara'nın geleceğinin de bu bölgede şekilleneceğini aktaran Özak, "MİA ile bölgede ulusal ve uluslararası kongre merkezleri, oteller, banka binaları, sigorta binaları, çeşitli markalara ait marka merkezleri, finans merkezleri, hastaneler, park ve dinlenme alanları, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesislerin bir arada bulunduğu Kocaeli'nin yeni çehresi olacaktır. Bu alanda yenilenebilir enerji kaynakları teşvik edilecek, yeşil binalar özendirilecek, yapılacak olan yapılar çevreye duyarlı olacaktır." şeklinde konuştu.

"Yeni istihdam sağlanacak"

Özak, MİA sayesinde kentin ticari hacminin de artacağını belirterek, "MİA projesiyle en az 60 bin kişilik yeni istihdam alanları oluşturulacak. Kentin yanı başındaki bu bölge, atıl olmaktan çıkartılıp Kocaeli'nin yeni yaşam, iş ve finans merkezi olacaktır. Biz bin 623 parselde binlerce mülkiyet sahibinin bulunduğu bu alanda yeni plan sayesinde bölgedeki arazilerin daha değerli hale geleceğini belirtmiştik. Biz sadece yeni bir plan yapıyoruz. Belediyeler kimsenin elinden yerini, yurdunu almayacak. Aksine mevcut yerleri bu plan sayesinde değerli hale gelecektir. Yıllardır yapılan karalamaların aksine gerçekler ortada." ifadesini kullandı.Plandaki eşitlilik ilkesi gereği MİA'nın diğer bölgelerindeki 1,5 emsale, bu planı işleyerek eşitliği sağladıklarını anlatan Özak, kişiye özel bir uygulama olmayacağını kaydetti.  

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 22:23
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