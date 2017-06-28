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Atıl durumdaki belediyeye ait halı saha yenileniyor

Şehzadeler Belediyesi, Aşağıçobanisa Mahallesinde bulunan halı sahada yenileme çalışması başlattı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:38
Atıl durumdaki belediyeye ait halı saha yenileniyor

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aşağıçobanisa Mahallesinde mülkiyeti Şehzadeler Belediyesine ait olan halı sahada yenileme çalışması başlattı. Halı sahada yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde halkın kullanımına sunulacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Aşağıçobanisa Mahallemizde atıl durumda bulunan halı sahayı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu bağlamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz başlatmış oldukları çalışma neticesinde eskimiş olan sentetik çimi kaldırıp zeminde bir düzeltme çalışmayı yapıyorlar. Zemin düzeltme çalışmasının ardından sahanın zeminine 900 metrekare yeni sentetik çim döşemesi işlemi de yapılacak. Bunun yanı sıra çevre tel örgüleri ve kale direklerinde de bir yenileme çalışması yapan ekiplerimiz kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayacak. Tüm çalışmaların bitmesinin ardından kısa süre içerisinde halı sahamızı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:38
  1. Faruk Çelik
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