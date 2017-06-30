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Atıksu arıtma tesisleri tam verim prensibiyle çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilerek daha temiz bir Manisa inşa etme yolunda hizmet veren atıksu arıtma tesislerinde verimli işleyişin sağlanması amacıyla tesislerdeki ünitelerin düzenli bakımları yapılıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 15:20
Atıksu arıtma tesisleri tam verim prensibiyle çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa’daki evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçerek Gediz ve Bakırçay havzalarını koruma altına almak için bünyesindeki 14 atıksu arıtma tesisini maksimum verim prensibiyle işletiyor.Bu amaçla tesislerde bulunan ünitelerin bakım ve iyileştirmeleri düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. MASKİ bu kapsamda, atıksuyun arıtılma süreci sonunda ortaya çıkan çamurun susuzlaştırıldığı dekantör cihazlarının bakımlarını gerçekleştiriyor. Arıtma çamurundaki kuru madde oranının yüzde 1’den yüzde 25’e çıkarılmasını sağlayan dekantörlerde çamur hacminin azaltmasıyla çamurun düzenli, ekonomik ve sağlıklı depolanmasına katkı sağlanıyor.

Gediz Havzası’nın korunmasında önemli rol

Çalışmalar tamamlanarak dekantörlerin sorunsuz şekilde işleyişiyle birlikte;‘Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’nde belirlenen çamur eylem planının ilk aşaması olan hacim azaltılması sağlanmış olacak. Dekantörlerden çıkan çamurlar, sızdırmazlık özelliğine sahip araçlar vasıtasıyla Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan Solar Çamur Kurutma Ünitesi’ne taşınacak. Sonrasında ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderilerek, sağlıklı şekilde bertarafı sağlanacak.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:20
  1. Gediz
  2. Manisa
  3. Çal
  4. Akhisar
  5. Havza
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