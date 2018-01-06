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Atıklar İstanbulkart'a kredi olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metal ve plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için şehrin farklı noktalarına 100 mobil atık otomatı yerleştirecek.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:05
Atıklar İstanbulkart'a kredi olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek.

Kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan "İstanbulkart"a kredi olarak yükleyecek.

Elektronik ara yüze sahip

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak. Vatandaşları sesli ve görüntülü olarak yönlendirebilecek otomatlar, konulan atığı içindeki sistem sayesinde kıydıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi olarak yüklenecek. Kıyılarak depolanan atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek.

Şehrin farklı yerlerine 100 otomat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25 otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. Ardından 100 otomat özellikle toplu taşıma merkezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 12:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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