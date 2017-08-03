Atiker Konyaspor’un yeni sezon formaları tanıtıldı

Takım kaptanı Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay ve Imoh Ezekiel, yeni sezonda terletecekleri ’Çubuklu, Anadolu Kartalı ve 95. Yıl’ formalarıyla objektiflere poz verdi. Yeni formalarda en dikkat çekici özellik ise Türk Bayrağı’nın yer alması. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takımlar, bir sonraki sezon formalarında Türk Bayrağı taşımaya hak kazanıyor.

Kullanılan özel kumaşlar ve yan panellerde oluşturulan klima teknolojisi futbolcuların vücut sıcaklığını dengeleme ve terlemelerini kontrol etmelerine yardımcı olacak. Yeni ’çubuklu’ formalarda iki yakanın birleştiği noktada nakışla işlenen 1922 ibaresi yer aldı. Çubukların genişliği önceki çubuklu formalara göre artırıldı.

’Anadolu Kartalı’ isminin verildiği yeşil formada göğüs kısmında armada da yer alan çift başlı kartal figürü kullanıldı. Formanın sırt kısmına diğerlerinde olduğu gibi Konyaspor yazıldı.

’95. Yıl’ isimli beyaz formada ise 4 farklı kumaş çeşidi kullanılarak özel tasarım üretildi. Dokuma çizgilerinin de yer aldığı formanın yakası düğmeli bisiklet olarak tasarlandı. Yakanın bittiği yer ile sol göğüsteki arma nakış olarak tasarlandı. Formanın bel kısmında ise kuşak şeklinde yeşil renk kullanıldı.