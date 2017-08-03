Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Atiker Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

Atiker Konyaspor Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımı yapıldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:10
Atiker Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyaz çizgili, beyaz ve koyu yeşil renklerde tasarlanan 3 ayrı forma, taraftarların beğenisine sunuldu.

Açıklamada, takımın UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda giyeceği formaların en büyük özelliğinin, üzerinde Türk Bayrağı'nın bulunması olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takımlar, bir sonraki sezon formalarında Türk Bayrağı taşımaya hak kazanırlar. Tüm formalarımızda ürün tasarımı alanında ince detaylar düşünüldü ve yeni teknolojiler uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-beyazlı ekibin formalarının tanıtımı, kaptan Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay ve yeni transferlerden Imoh Ezekiel ile yapıldı. Yeni sezon formalarını giyen bu futbolcuların fotoğrafları internet sitesinde yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:10
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Konya
  4. Konyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Asya’dan esnaf ziyareti
    1. Başkan Asya’dan esnaf ziyareti
    2. Bir gecede 3 evi soydu
    3. Antalya bin 30 adet sahte 2 euro ele..
    4. Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
    5. "Erdoğan'ı yener" dedikleri adaya bakın!
    6. Yüzbinlerce üyesi var… Kız çocukları..
    7. Kurt sokaktaki köpeği kaptığı gibi..
    8. 'Acımasız ablukadan Türkiye sayesinde..
    9. Galatasaray'dan flaş Lucescu açıklaması
    10. Sercan Yıldırım korkuttu
    11. Hizmetli olarak girdiği kurumda şimdi..
    12. Galatasaray’dan Lucescu açıklaması
    13. Antalya’da uyuşturucu operasyonu
    14. 'Bu paralar Ebru Gündeş'e, Bülent..
    15. Onu gören fotoğraf çekmek için..
    16. Büyükataman: Amaçlarına ulaşamayacaklar
    17. Ve emir verildi: İtalyan gemilerini..
    18. Hakkari’de kaçak telefon operasyonu
    19. Zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
    20. ABD, Suriye’de YPG’ye müdahale etti!
    İşte Kurtlar Vadisi Vatan'ın ilk fragmanı!
    İşte Kurtlar Vadisi Vatan'ın ilk fragmanı!
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Türk inşaat devinin iflası istendi!
    Türk inşaat devinin iflası istendi!