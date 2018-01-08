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‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde narkotik köpeği Atik'in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:14
‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi

Ulaş ilçesi Kovalı köyü mülki sınırları içerisinde Malatya-Tokat D-850 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, Diyarbakır istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, şahsın çantasında gizlenmiş vaziyette bin 117 gram kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:14
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