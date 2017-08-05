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Atık malzemelerle sokak hayvanlarına yuva oldular

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri örnek bir projeye imza atarak, geri dönüşebilen malzemelerle sokak hayvanlarına farklı tasarımlarla yuva yaptılar.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:43
Atık malzemelerle sokak hayvanlarına yuva oldular

Sıcak yaz günlerini yaşadığımız şu günlerde, sokak hayvanlarını unutmamak ve unutturmamak amacıyla hayata geçirilen proje, Bilgi Evleri’nin Becerikli Eller Kulübü öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Birbirinden renkli malzemeler ve farklı tasarımlarla yaptıkları yuvaların ve mama kaplarının içine yem ve su bırakan öğrenciler, çalışmalarını Küçükçekmece Gölü kenarındaki ağaçlara ve uygun yerlere yerleştirdi.

ÇOCUKLAR ÖRNEK OLDU

Sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen projeye katılan öğrenciler, doğadaki canlıların yaşaması ve yaşatılması için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdir kazandı.

“SOKAK HAYVANLARI DA CAN TAŞIYOR”

8 yaşındaki Fatih Bilgi Evi öğrencisi Azra Gürgü , “ Sokak hayvanları da can taşıyor. Bizlerin nasıl yemek ve su ihtiyacı varsa onların da var. Kuşlar için  tuvalet kağıdının karton rulosunun üzerine şeker ve su kaynatarak şerbet yaptım ve üzerine de kuş yemleri yerleştirerek, ağaca astım. Onları bu sıcak havalarda susuz ve yemsiz bırakmayalım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:43
  1. Küçükçekmece Belediyesi
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