Atıcılar Türkiye şampiyonluğu için yarışacak

Sakarya’da 4-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası 2. Grup Bölge Eleme Yarışmalarına Bursa, İstanbul, Düzce gibi şehirlerden toplam 105 sporcu katıldı. Elemelerde 8 sporcuyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, elde ettikleri derecelerle eleme puan barajını geçerek Türkiye Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı. İki gün süren Havalı Tabanca ve Tüfek Türkiye şampiyonası grup elemelerinde, tüfek branşı yıldız bayanlarda Beyza Duman üçüncü, Berre Doğa Özözen sekizinci; genç bayanlarda ise Sevinç Barışkan beşinci oldu. Tabanca branşı büyük bayanlarda mücadele eden Emine Duyduk dördüncü, Emine Taşdelen beşinci, Elvan Sancar ise elemeleri yedinci olarak tamamladı. Büyük erkekler Tabanca branşında mücadele eden Ali Taşdemir sekizinci, genç erkeklerde Ömer Taşdemir altıncı oldu.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Atıcılık takımı, elde ettiği bu derecelerin ardından, Kasım ayında Mersinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazanan Atıcılık Takımı sporcularını başarılarından dolayı kutladı.