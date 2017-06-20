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Atiba'ya Amerika'dan teklif geldi

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba için MLS takımlarından Vancouver Whitecaps, 5 milyon dolarlık teklif yaptı.

20 Haziran 2017 Salı 12:47
Atiba'ya Amerika'dan teklif geldi

Beşiktaş'a geldiği günden beri siyah-beyazlı ekibe büyük katkı yapan ve taraftarların sevgilisi olan Atiba için Amerika'dan teklif geldi.

5 MİLYON DOLAR

NBC Sports'un haberine göre; Kanadalı Atiba için MLS takımlarından Vancouver Whitecaps, Beşiktaş'a 5 milyon dolarlık teklif yaptı. 2013 yılında PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Atiba, siyah-beyazlı formayla 157 maça çıktı.

Kanadalı Milli Takımı'nın formasını 77 kez giyen ve Kanada'da 5 kez yılın futbolcusu seçien Atiba'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:47
  1. Beşiktaş
  2. Kanada
  3. Atiba
  4. Vancouver Whitecaps
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