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Atiba Hutchinson Milli Takımı'na davet edildi!

Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkat çeken Atiba Hutchinson, yeniden Milli Takıma çağrıldı.

22 Ağustos 2017 Salı 18:04
Atiba Hutchinson Milli Takımı'na davet edildi!

Concacaf Gold Cup'ta çeyrek finale çıkan Kanada Milli Takımı'nda yer alamayan Atiba Hutchinson, yeniden kadroya çağrıldı.

En son 6 Eylül 2016’da El Salvador ile Vancouver’da oynanan Dünya Kupası eleme grubu maçında Kanada Milli Takımı forması giyen Atiba Hutcinson, 2 Eylül’de Jamaika ile oynanacak özel maçın 24 kişilik kadrosuna davet edildi.

Teknik direktör Ocatavio Zambrano, Atiba gibi bazı tecrübeli isimlere yer verirken; Kanada basını, başarılı oyuncunun ülkede 5 kez yılın futbolcusu seçildiğini hatırlattı. Basında ayrıca Atiba'nın Beşiktaş'la üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği kaydedildi.

Kanada Futbol Federasyonu da, sosyal medya hesabından Atiba için özel bir video yayınladı

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 18:04
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