Athletic Bilbao Barça'nın serisini bozdu... Rövanş 11 Ocak'ta!

Athletic Bilbao, 74. dakikasında 10, 80. dakikasında ise 9 kişi kaldığı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Athletic Bilbao Barça'nın serisini bozdu... Rövanş 11 Ocak'ta!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:03
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Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında, konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Athletic Bilbao, 25. dakikada Aduriz ve 28. dakikada Inaki Williams'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Barcelona, Messi'nin 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı bire indirdi. Raul Garcia'nın 74, Iturraspe'nin de 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Athletic Bilbao, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Bilbao, son 10 resmi maçını kaybetmeyen Barcelona'nın serisini bozdu.

Arda Turan forma giyemedi

Barcelona'nına maç kadrosunda yer alan Arda Turan forma şansı bulamadı.

Rövanş 11 Ocak

Barcelona, 11 Ocak'taki rövanş karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

 
EtiketlerBarcelonaArda Turanİspanya Kral KupasıAthletic BilbaoRaul Garcia
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