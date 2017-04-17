% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Athena Gökhan'ın 'Evet' sevinci

Referandum sonuçlarının evet olarak netleşmesinin ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türk bayraklı tişörtüyle çekilen fotoğrafını TR(Türkiye) notuyla Instagram'dan paylaştı.

Athena Gökhan'ın 'Evet' sevinci
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:11

Son güncelleme: 17 Nisan 2017 08:20

Tüm Türkiye'de referandum sonuçları resmi olamayan verilere göre netleşti. Yüzde 51.4 evet çıkarken, yüzde 48,6 hayır oyu çıktı.

YSK'nın mühürsüz oyları saymasına itiraz edilirken, seçim sonuçlarını kısmen belirginleşmeye başladı.

Athena Gökan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "evet" sonucu karşısında duyduğu memnuniyeti gösterdi.

Sonuçların belirli olmasının hemen ardından Athena Gökan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "evet" sonucu karşısında duyduğu memnuniyeti gösterdi


"TR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Üzerine Türk bayraklı bir tişört giyen Gökhan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından TR(Türkiye) notuyla paylaştı.

 
EtiketlerTürkiye
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