Ateşkes'ten bu yana bakın kaç sivil katledildi

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı milislerin ateşkes ihlallerinin sürmesi halinde, Astana'daki siyasi görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Muhalifler yayımladıkları ortak bildiride, “(Rejim) Ateşkese tamamen uyana kadar Astana müzakereleri ile ilgili yapılacak görüşmeleri ve istişareleri donduruyoruz.

Rejimin ve onun destekçilerinin Suriye topraklarında daha fazla alanı kontrol etme ve bölgesel değişim istemesi, ateşkesin en önemli bendinin ihlali sayılır. Rejim, ateşkes imzalanmadan önceki şartlara uymazsa anlaşmanın bir hükmü kalmaz ve bittiği anlamına gelir." ifadelerine yer verdi.



MOSKOVA'YA MESAJ



Bildiride ayrıca, Rusya'nın garantörü olduğu Esed rejimine ateşkes şartlarını uygulatamamasının Moskova'nın rejim üzerindeki gücünü sorgulamaya yol açtığı ifade edildi. Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların saldırılarında son 3 günde 8 sivil şehit oldu. Garantörlüğünü Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkesin rejim güçleri tarafından yoğun şekilde ihlal edilmesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlanması hedefini zora sokuyor.

HİZBULLAH ÇEKİLMEYECEK!



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, Hizbullah'ın bu ülkeden çıkmayacağını söyledi.

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