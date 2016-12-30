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Ateşkeste Türkiye ve Rusya imzası

ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA KONUŞTUCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’dealınan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı.

Ateşkeste Türkiye ve Rusya imzası
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:38
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HABER MERKEZİSuriye’de yaşanan insanlık dramının son bulması hasebiyle Türkiye’nin sarf ettiği diplomasi çabası sonuç verdi. Suriye’de, Türkiye’nin ve Rusya’nın garantörlüğünde muhalifler ile Esed arasında anlaşma imzalandığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır” denildi. Mutabakatın terör örgütlerinin kapsamadığının belirtildiği açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir” ifadeleri kaydedildi.

TÜRKİYE VE RUSYA AYNI ANDA DÜNYAYA DUYURDU

21. yüzyılın en büyük insani dramının yaşandığı Suriye’de ateşkes Türkiye’nin yoğun çabası sonrası sağlandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Varılan mutabakatın terör örgütlerini  kapsamadığı belirtildi. Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir” ifadelerine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti.

3 BELGE İMZALANDI

Putin, “İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye’de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri” dedi. Putin ayrıca “Türkiye ve Rusya garantör ülke olacak” ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KAPSAMIYOR

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde kabul edilen ateşkes anlaşması, PYD/PKK, Nusra ve DEAŞ terör örgütlerini kapsamıyor. Anlaşmaya göre Esed rejimi ve ona bağlı İran destekli Şii milisler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ise çatışma olmayacak. Taraflar kapsam dışında kalan terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam edecek.

İRAN SAF DIŞI BIRAKILDI 

Ateşkes anlaşmasında İran’ın adının geçmiyor. Garantör ülkeler sadece Türkiye ve Rusya. Suriye’deki iç savaş boyunca ön plana çıkan İran resmen saf dışı bırakılmış oldu.

Ateşkesi Suriye ordusu da doğruladı. Suriye Ulusal Koalisyonu ise, anlaşmanın Ahrar’uş Şam ve İslam Ordusu  tarafından da imzalandığını açıkladı.

 
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