Ateşkesin kör noktası: İran

Kılınç'a göre Suriye rejimine asker ve silah desteği sağlayarak savaşın uzamasına yol açan İran'dan söz edilmemesi, hatta bunun üzerine sıklıkla “Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde” notunun düşülmesi, Tahran'la Moskova arasında ciddi bir görüş ayrılığının bulunduğu yorumlarına neden oldu.

DİĞER İHTİMAL: DANIŞIKLI DÖVÜŞ

İran'ın Astana'da masada olacak taraflardan biri olacağı gerçeği sonrası Kılınç, "yine de Rusya ve İran arasında danışıklı dövüş ihtimali de akıldan uzak tutulmamalı" da dedi.

"PUTİN BİLİYOR OLMALI..."

Kılınç'a göre "Eski istihbaratçı Putin, İran'ın desteği olmadan tek başına Suriye'de tutunamayacağının farkında olmalı."