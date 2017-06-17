Ateşkesi 106 ölümle bozdu... dur diyen yok...

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Beşşar Esed rejiminin çatışmasızlık bölgeleri muhtırasını 68 kez ihlal ettiğini, muhtıranın yürürlüğüne girmesinden sonraki bir ay içinde 106 sivili öldürdüğünü bildirdi.

SNHR, 5 Mayıs’ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasının yürürlüğe girmesinin ardından geçen bir ayda yaşanan ihlallere ve sivil kayıplara ilişkin bir rapor yayımladı.

ESED REJİMİ, YÜRÜRLÜKTEKİ MUHTIRAYI 68 KEZ İHLAL ETTİ

Raporda, "Beşşar Esed rejimi, yürülüğe giren muhtırayı 68 kez ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihlaller, hem saldırı olaylarını hem de tutuklama girişimlerini içeriyor.

Rapora göre, Esed rejimi bu süre içerisinde Suriye'deki farklı çatışmazlık bölgelerinde 45 kez saldırı düzenlerken, 23 kez de tutuklama ihlalinde bulundu.

106 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

SNHR, söz konusu raporda, "Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda aralarında 29 çocuk ve 8 kadının da olduğu 106 sivil hayatını kaybetti." bilgisi yer aldı.

Esed güçleri ile askeri muhaliflerin çatışmalarının geçen yıllara göre büyük oranda azaldığına dikkati çeken raporda, ölü sayısının rekor seviyede düştüğü vurgulandı.

Söz konusu raporda, "Esed rejimin saldırılarının azalması sonucu, sivil halkın hayatını normalleşti, sağlık alanlarında iyileşmeler dikkat çekici. Ticari hayat yeniden canlandı." ifadelere yer verildi.

4-5 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntılar üzerinde garantör ülkelerin güvenlik makamlarının görüşmeleri devam ediyor.