Ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vuruyor

Suriye'de devam eden ateşkese rağmen Esed rejiminin başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'ya birden fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



QHA'nın aktardığına göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed rejiminin bölgede ilan ettiği ateşkesin üzerinden bir gün geçmeden yine rejime bağlı güçlerin hava saldırıları yürüttüğü ifade edildi.

İngiltere merkezli gözlem grubuna göre, ateşkesin ardından bölgede topçu saldırılarında azalma görülmesiyle birlikte çatışmalarda nispeten sakinleşme meydana gelmişti.



Rejime bağlı savaş uçaklarının bugün içerisinde Doğu Guta'daki Duma ve Ayn Terma kasabalarına 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği rapor edildi.