Ateşkes yok! Katliam var!

Suriye resmi haber ajansı SANA, ateşkesin yerel saatle 3 gün önce 12.00'de devreye girdiğini açıklamıştı. Sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Şam'ın Doğu Guta bölgesinde gerilimi azaltma bölgesinin yapısı konusunda Suriyeli muhaliflerle anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın Kahire'de imzalandığını duyurmuştu.



Anlaşmanın açıklanmasından sonra kısa bir süreliğine ara verilen Rusya ve Esed rejiminin bombardımanı son 48 saat içerisinde en üst düzeye çıkmış durumda. Bugün bölgeden gelen görüntüler zalim yöneticilerin yine sözlerini tutmayarak sivillere olan katliamlarını açığa vurdu.



Esed rejimi yaptığı bombardımanla Doğu guta bölgesinde 3'ü çocuk olmak üzere 10 sivili daha katletti. Yaralı sayısı ise 50'nin üzerinde. Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı.

ıslahhaber