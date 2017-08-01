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Ateşkes var dediler... Fil füzeleri ile saldırdılar...

Esed rejiminin, Şam'ın "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine 'fil' adı verilen füzelerle düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 6 sivil yaralandı

01 Ağustos 2017 Salı 21:57
Ateşkes var dediler... Fil füzeleri ile saldırdılar...

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında bulunan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

'FİL' ADI VERİLEN FÜZELERLE SALDIRDILAR

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine "fil" adı verilen 12 füzeyle saldırdığını söyledi.

Füzelerin yerleşim yerine düşmesi sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını belirten Ethem, rejimin saldırılarında beldede çok sayıda evin de hasar gördüğünü belirtti.

Şam'ın doğusunda, Cobar mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen ay Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:57
  1. FİL FÜZESİ
  2. DOĞU GUTA
  3. Suriye
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