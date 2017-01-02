Ateşkes Suriyelileri rahatlattı

SÜLEYMAN YAŞAR / ANKARA - Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli mazlumlar için gösterdiği çabanın yüzyıllar boyu unutulmayacağını belirten Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga, “Suriye’yi kan gölüne çeviren bütün şer odaklarına rağmen Türkiye’nin gayreti ile ateşkes ilan edildi. Türkiye bütün mazlumlara umut oldu” dedi.

“KANDAN BESLENENLER ATEŞKESTEN RAHATSIZ”

Türkiye’nin ateşkese ön ayak olarak çok büyük bir iş başardığını söyleyen Aga, “Ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte Suriyeli muhalifler biraz rahatladı. İnsanlar çarşıya, pazara çıkabildi. Yaralılar tedavilerini yaptırabiliyor. Bu ateşkes Suriyeliler için hayati öneme sahipti. Ateşkes sürdüğü takdirde katliam nedeniyle göç edenler topraklarına geri dönecekler. Ama bu ateşkesten rahatsız olan terör örgütleri ve ülkeler de var. Onlar ateşkesi provoka etmek için girişimlerde bulunuyorlar. Çünkü kandan ve gözyaşından besleniyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin Suriye’deki savaşın başından bu yana mazlumların yanında olduğunu dile getiren Aga, “Suriye halkı Türkiye’nin yaptıklarını hayatları boyunca unutmayacak. Türkiye’nin ve vatandaşlarının, Suriyelilere el uzatması tarihe bir kardeşlik örneği olarak geçecek. Suriyeliler katliama maruz kalırken yanlarında sadece Türkiye vardı. Dünya, terör örgütleri DAEŞ ve PYD’yi beslerken bunlarla sadece Türkiye mücadele etti. Dünyadaki küresel güçler terör örgütlerine alan açıp, silah yardımı yaparken, Türkiye bu alçaklarla göğüs göğüse çarpıştı” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN DÜNYA MAZLUMLARININ UMUDU”

Türkiye’de 3 milyonu aşkın Suriyelinin olduğunu hatırlatan Aga, “Türkiye’den başka Suriyelilere kapılarını açan olmadı. Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli hayatlarını sürdürerek hizmet alıyor. Suriyelilere böyle yaklaşan ikinci bir ülke yok. Dolayısıyla Suriyeliler, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar. Erdoğan, dünyadaki mazlumların umudu olan bir lider” değerlendirmelerinde bulundu.