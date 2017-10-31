Dolarda gözler Fed başkanlığı için kimin seçileceğinde

Piyasalarda bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın son enflasyon raporu, Ekim ayı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor.

DOLAR/TL HAFTAYA 3.78'İN ALTINDA BAŞLADI

Dolardaki küresel değerlenme, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişelerle geçen hafta 3.8430'u gören dolar/TL bu haftaya 3.78'in altında başladı.

Dolar/TL TRYTOM=D3 3.77 seviyesinin altını test etti ancak kalıcı olmadı. Kur saat 1705'de 3.7819/3.7835 seviyesinde işlem gördü.

DOLAR 3 AYIN ZİRVESİNDE

Sepet bazında TL aynı saatte 4.0873/4.0895, euro/TL ise 4.3928/4.3953 seviyesinde bulunuyor.

Dolar başlıca para birimleri karşısında üç ayın zirvelerine yakın seyrini sürdürdü. Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve Katalonya krizi nedeniyle bu yılın en sert haftalık kaybını kaydettikten sonra toparlanmaya çalışıyor.

Dolar endeksi .DXY Cuma günü 95.150 ile üç ayın zirvesini gördükten sonra bugün 95 seviyesinin hemen altındaki seyrini sürdürdü.

Euro ise Cuma günü 1.1574'e kadar gerileyerek geçen haftayı yüzde 1.6 kayıpla kapadıktan sonra 1.16 civarında yatay seyrediyor.

GÖZLER YENİ FED BAŞKANINDA OLACAK

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor. FED Başkanlığı için güvercin olarak bilinen Powell'ın isminin ön plana çıkması TL'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde Cuma günü görülen değer kazancında belirleyici oldu.